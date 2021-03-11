Отрицавший существование COVID-19 президент Танзании заразился вирусом

По сообщению СМИ, Джон Магуфули сейчас находится в критическом состоянии, его подключили к ИВЛ.

Президент Танзании Джон Магуфули, который ранее отрицал коронавирус и призывал граждан страны лечиться молитвами, сам заразился инфекцией.

По словам лидера танзанийской оппозиции Тунди Лису, глава государства сейчас находится в больнице в Кении из-за COVID-19 и проблем с сердцем. Также СМИ сообщают, что 61-летний президент болеет уже на протяжении 10 дней, его состояние критическое.

О том, что «одного из лидеров Африки» подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, стало известно 10 марта. Кенийская газета Nation не назвала имени политика, однако упомянула о соседней Танзании.

Подозрения по поводу того, что пациентом может быть Магуфули, усилились, когда президент пропал с глаз публики на три недели. Последнее выступление танзанийского лидера состоялось 24 февраля на конференции в коммерческом центре в Дар-эс-Саламе.

Затем Магуфули должен был присутствовать на саммите лидеров стран Восточноафриканского сообщества, который проходил в формате видеоконференции 27 февраля. Однако вместо него Танзанию представляла вице-президент Самия Хасан Сулуху.

Ранее лидер государства утверждал, что в стране нет коронавируса. Более того, Танзания не сообщала данные по заболеваемости и смертности от COVID-19 с мая 2020 года, передают во Всемирной организации здравоохранения.

В середине февраля Магуфули призвал граждан страны молиться три дня для лечения болезней, хотя о пандемии коронавируса напрямую не сказал.

«Болезни есть и будут существовать дальше, болезни грудной клетки и респираторные заболевания, они не начались здесь (...) Прошу танзанийцев еще раз в ситуации разлада продолжать молиться Богу. Давайте начнем сегодня: с наших мусульманских братьев, завтра в субботу будут молиться наши братья-адвентисты, а в воскресенье — братья-христиане. Три дня в молитвах и в посте, и я уверен, что мы победим», — передает слова президента ТАСС со ссылкой на эфир East Africa Radio.

По словам лидера страны, Танзания не раз «побеждала» болезни и обходилась без режима изоляции. За время коронавируса в стране выявили 509 заражений и 21 смерть.