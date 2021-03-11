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11:38   11 Марта 2021
Происшествия

"Британский" штамм коронавируса обнаружен у нескольких человек в Белоруссии

"Британский" штамм коронавируса обнаружен у нескольких человек в Белоруссии

Министерство здравоохранения Белоруссии сообщило о случаях заражения жителей республики "британским" штаммом коронавируса.

Специалисты Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии установили факт занесения "британского" штамма COVID-19 в Белоруссию. У нескольких человек, прибывших из Польши, Украины и Египта, была обнаружена эта мутация. Министерство здравоохранения Белоруссии сообщило о нескольких случаях заражения уже внутри страны.

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#COVID-19 #британский штамм #коронавирус в белоруссии

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