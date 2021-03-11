11:33 11 Марта 2021Политика
СК Белоруссии представил окончательную версию обвинения против мужа Тихановской
Белорусские следователи предъявили обвинения блогеру Сергею Тихановскому по четырем статьям.
Белорусские следователи предъявили обвинения блогеру Сергею Тихановскому по четырем статьям.
Мужа Светланы Тихановской, которая участвовала в президентской гонке, обвинили в организации беспорядков, воспрепятствовании работе избирательной комиссии, разжигании вражды и нарушении общественного порядка. Всего блогеру грозит до 15 лет лишения свободы, передает слова представителей СК РИА Новости.
Сергея Тихановского задержали еще до начала президентских выборов в стране. Его жена Светлана заняла место мужа и попыталась одержать победу в голосовании, но проиграла действующему главе Белорусии Александру Лукашенко.