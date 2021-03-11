Роскомнадзор обеспечил замедление работы Twitter по всей стране

Роскомнадзор обеспечил полное замедление работы Twitter на всей территории России. Об этом сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин.

Роскомнадзор обеспечил полное замедление работы Twitter на всей территории России. Об этом сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин.

Замедление работы социальной сети не связано с распространением сведений о несогласованных акциях, добавил замглавы Роскомнадзора. Также он подчеркнул, что в ведомстве готовы к диалогу с Тwitter на тему удаления запрещенного контента. При этом организация не идет на контакт.

До этого Роскомнадзор назвал три административных протокола, которые проигнорировали в Twitter. Нарушение были выявлены с начала текущего года, сообщает телеканал "360".