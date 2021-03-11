Мордовский вопрос: А что Здунов?

Политические эксперты оценили решительный настрой врио Артема Здунова в части кадровых перестановок.

Врио главы Мордовии Артем Здунов начал с места в карьер — лишь сев на коня, он отправил правительство региона в отставку. Разом, но бесповоротно. Обычно новый человек на территории начинает осторожнее. Прощупывает местных, подтягивает своих. Обычно. Тогда как расценивать бескомпромиссный старт господина Здунова: у врио сдали нервы в год выборов или в регионе действительно все так плохо?

Разумеется, любой новый глава региона приходит княжить со своей командой. Да, какое-то время он терпит прежних, это странное наследство «от бывшего». Это такой ритуал: совсем уж не распинать местных чиновников, чтобы войти в курс дела. И правительство региона, где сменили главу, превращается во временное. На время передачи дел. Как правило, этот процесс протекает мирно.

И вот в Мордовии все правительство отправлено в отставку. Снос кабмина, пусть даже в небольшом, локальном, отдельно взятом регионе, событие все-таки не рядовое. Тем более, речь идет о национальной республике, где все сложнее, чем кажется. Стоит только посмотреть фильм «Овсянки»: эрзя, музыка, ритуалы, смыслы.

И все же о реальности. Политолог Константин Калачев так оценил действия нового руководителя региона, при этом отметив и очевидную кадровую проблему, характерную, впрочем, для большинства регионов:

«Линию преемственности сменил курс на обновление. Есть усталость от старой элиты. Время создавать новую. Вопрос один: откуда этих новых рекрутировать?».

В свою очередь политический консультант Дамир Гурин считает, что отставка правительства региона — это прогнозируемый шаг после всесторонней оценки работы его прошлого состава. Это также политтехнологический ход, преследующий перед собой сразу две цели:

«Первая — это зачистка экономического блока правительства региона от неэффективных кадров, которые привели Мордовию в состояние, близкое к банкротству. И вторая — зачистка политического поля региона от «заинтересантов” финансово-промышленной группы перед совмещенными выборами в этом году в Госдуму и Госсобрание республики, которые пройдут на фоне выборов главы Мордовии».

Как предполагает эксперт, не все члены правительства однозначно покинут свои посты. Скорее всего, кадровые изменения следует ожидать в социально-экономическом блоке правительства, до лета мы увидим перемены в министерстве строительства и транспорта, министерстве ЖКХ, министерстве социальной защиты, а также в постоянном представительстве Мордовии в Москве — считает Дамир Гурин.

Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына разложила ситуацию на личности:

«Врио — выпускник неформальной “казанской управленческой школы”, одной из самых эффективных в стране. Спросите любого московского чиновника из ФОИВов, кто подает безупречные заявки — Татарстан. Московский строительный комплекс — сложнейшую и важнейшую часть экономики РФ курируют также татары, которые успешно интегрированы на этот очень непростой участок работы. Поэтому у Здунова все просчитано. Не думаю, что это импульсивное решение или ошибка».

Дарья также полагает, что Татарстану можно ожидать поступления финансовой поддержки региона по проблемным отраслям и решению застарелых проблем. В любом случае, она полагает, что этот шаг — сигнал местным элитам.

«Смелое решение об отставке правительства — ход, скорее, выгодный как в управленческом ключе, так и в пиар-смысле: все фигуры убраны с доски, чтобы начать новую партию, расставить все заново по уму. Такой месседж команда Здунова транслирует избирателям, и эта идея соответствует запросу на конструктивное, эволюционное обновление», — считает Дарья Кислицина.

И все-таки, то, что происходит в Мордовии, это как понимать? Это полномасштабная смена курса или рабочий процесс строительства команды? С таким вопросом мы застали в делах политического консультанта Дмитрия Фетисова:

«Я думаю, что это все вместе. Старую команду все-таки нельзя было назвать достаточно эффективной, возникали вопросы к качеству управления регионом. Прежде всего, вопросы к работе экономического блока. Мордовия считается все же крепким регионом-середнячком, в то же время здесь существенно рос госдолг, сюда долгое время не приходили инвесторы. И даже включение Мордовии в программу чемпионата мира никак не оживило ситуацию в регионе».

И при этом эксперт считает вполне логичным, что глава меняет команду на свою. На тех людей, с которыми он планирует реализовать намеченный экономический, инфраструктурный прорыв. В то же время собеседник усматривает в этом и некий политический момент:

— От прошлой команды в регионе уже была некая усталость, и глава, отстраняясь от этого правительства, начинает переход на новый уровень. При этом дается сигнал местным элитам, что у врио есть серьезная поддержка, включая и силовой блок. А потому неслучайно мы видим задержания и возбуждения уголовных дел в Мордовии.

— А как «местные элиты» к этому отнеслись? Ведь всегда же к приезжему руководителю коренные относятся с холодком. А здесь такой шабаш…

— На фоне уголовных дел и расследований, я думаю, сейчас местные элиты не будут предпринимать попыток конфронтации с новым главой региона. Но пока сложно сказать, что будет после выборов. Скорее всего, врио, конечно, без проблем переизберется.

Но после выборов, если не будет осязаемых успехов, и наоборот, если возникнут какие-либо серьезные провалы, то местные элиты вполне могут это использовать против него. Возможны информационные кампании, война элит с новым главой региона. Но этот сценарий возможен только после выборов.

— По вашим ощущениям, насколько сменится состав правительства Мордовии?

— Пока сложно сказать, тем более что правительство до сих пор находится на стадии формирования. И до сих пор непонятно, тем более очень слабо работает команда нового главы в информационном пространстве. Потому что до сих пор нет понимания, изменится ли структура, произойдут ли изменения внутри правительства. Ждем…