Топ-5 самых странных поступков Байдена за первые 50 дней президентства

Забывчивость президента США и его слова об «особой любви» к детям сделали из Джо Байдена кумира среди любителей мемов.

Прошел пятидесятый день пребывания у власти новоизбранного президента США Джо Байдена, который уже успел «прославиться» проблемами с памятью и скандальными заявлениями. В ознаменование этой даты «Политика Сегодня» составила список из пяти самых странных поступков кандидата от демократов со дня инаугурации.

Опять забыл

Трамп часто заявлял во время дебатов, что у Байдена очень плохая память — возможно, в этом есть доля правды, ведь действующий президент США уже успел попасть в неловкую ситуацию, забыв при произнесении официальной речи название «Пентагона» и имя первого темнокожего министра обороны США Ллойда Остина, стоявшего рядом с политиком. Так, действующий глава Белого дома назвал его «парнем, который управляет этим министерством». После этого американского лидера обвинили в расизме и безразличии к меньшинствам.

Biden doesn’t seem to remember the name of his defense secretary Lloyd Austin here. Really not great, this, and it shouldn’t just be the right-wing press pointing it out pic.twitter.com/XJE4MHZ1D0 — Jemima Kelly (@jemimajoanna) March 9, 2021

Вдобавок Байден заявлял, что вакцинация стала доступна после его инаугурации, таким образом ложно приписав себе достижения Трампа, а также уже несколько раз забывал свою маску от COVID-19 при произнесении речей о серьезной необходимости ношения средств защиты.

«Когда мы пришли в офис, у нас не было вакцины », — сетовал действующий президент США.

Меньшинства и интернет

Байден, отвечая на вопрос о способах информирования о COVID-19 среди населения, заявил в необычном форме, что не все меньшинства США умеют пользоваться интернетом, чем вызвал недовольство движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны» — англ.), которые внесли ощутимый вклад в победу демократа.

«Не все в обществе — в латиноамериканском и афроамериканском сообществе, особенно в сельских, которые являются отдаленными, и в бедных городских районах знают, как выходить в Интернет», — заявил Байден на телеканале CNN.

"Minorities... don't know how to use, know how to get online."@JoeBiden is perpetuating a racist trope that minorities don't know how to use the internet.#BidenTownhall pic.twitter.com/hsVuC02PdC — Steven Cheung (@CaliforniaPanda) February 17, 2021

Любитель детей

Еще одна неудачная фраза Байдена: «Все знают, что я люблю детей больше, чем людей», — была воспринята многими американцами в штыки из-за сообщений бывшего адвоката Дональда Трампа об обнаружении материалов сексуального характера, связанных с несовершеннолетними, на ноутбуке сына действующего президента США — Хантера Байдена.

Joe Biden: "Everyone knows I like kids better than people" pic.twitter.com/Jf8Kqq7A6g — Aaron Rupar (@atrupar) February 17, 2021

Китайские уйгуры

Байден сделал необычное для либерального крыла американской политики заявление, высказавшись о преследовании в Китае этнических уйгуров и мусульман — что он «не собирается выступать против… того, что (генеральный секретарь КНР Си Цзиньпин - прим. ред.) делает с уйгурами».

Президент США добавил, что «в культурном отношении существуют различные нормы» о том, как следует обращаться с людьми. Это высказывание шокировало часть правозащитных мировых организаций, ведь в 2018 году представители ООН по правам человека заявили о наличии у них объективных данных, подтверждающих содержание в исправительных лагерях Китая до одного миллиона уйгуров-мусульман, которых власти страны обвиняют в сепаратизме и терроризме. Пекин все обвинения опровергает.

Отмолчусь

Байден не провел ни одну пресс-конференцию со дня своей инаугурации — это дольше, чем у двух последних президентов вместе взятых, что побуждает многих американцев сомневаться в самостоятельности президента. На прошлой неделе Байден даже побил 100-летний рекорд в этой сфере среди своих предшественников по должности.

«Вместо того, чтобы отвечать на вопросы и напрямую обращаться к американскому народу, Джо Байден прячется в подвале, ожидая указаний от своих либеральных кураторов», — говорится в заявлении Национального республиканского сенаторского комитета.

Опрос Rasmussen Reports показал, что большинство избирателей (52%) обеспокоены тем, что Байден еще не провел официальную пресс-конференцию. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что он, скорее всего, проведет подобное мероприятие «до конца месяца». Однако она отметила, что не может обещать участие Байдена в «прямых линиях» на регулярной основе, дав таким образом критикам очередной повод усомниться в состоянии здоровье президента.

Напомним, ранее более половины американцев поддержали создание третьей политической партии в Соединенных Штатах, однако Дональд Трамп до сих пор не принял окончательного решения по этому вопросу.