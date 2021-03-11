11:27 11 Марта 2021Армия
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками
Американская компания SpaceX осуществила во Флориде запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группой микроспутников проекта Starlink.
Американская компания SpaceX осуществила во Флориде запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группой микроспутников проекта Starlink.
Ранее в Twitter представители компании анонсировали новый запуск ракеты с 60 спутниками орбитальной сети Starlink, которые предназначены для обеспечения доступа в интернет, на 11 марта.
Старт был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал. По данным метеорологов, погодные условия благоприятны для запуска Falcon 9 и последующему возвращению ее первой ступени.