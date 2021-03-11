Жителя Белоруссии приговорили к сроку в колонии за оскорбление президента

В Белоруссии вынесли приговор по делу об оскорблении президента республики и представителя власти. Признанный виновным мужчина отправится в колонию общего режима.

В Белоруссии вынесли приговор по делу об оскорблении президента республики и представителя власти. Признанный виновным мужчина отправится в колонию общего режима.

За решеткой фигуранту предстоит провести один год и два месяца, сообщили в пресс-службе Верховного суда РБ. Уточняется, что мужчина также был признан виновным в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, за это он будет арестован на три месяца. Приговор в законную силу не вступил.

Массовые протестные акции в Белоруссии начались после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов. Победу на них в шестой раз подряд одержал Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.