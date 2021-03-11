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11:15   11 Марта 2021
Политика

Власти ФРГ приняли к сведению заявления Зеленского о "нормандской четверке"

Власти ФРГ приняли к сведению заявления Зеленского о "нормандской четверке"

Слова президента Украины Владимира Зеленского о возможностях взаимодействия со странами — членами "нормандской четверки" не оставили без внимания в ФРГ.

Реакцию германской стороны озвучил представитель кабинета министров Германии. Он заверил, что заявления украинского лидера принято к сведению.

"Канцлер (Ангела Меркель — Прим. Ред.) находится в регулярном контакте с президентом Зеленским и другими участниками "нормандского формата", — рассказали в кабмине ФРГ.

Зеленский 9 марта в ходе выступления на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" рассказал, что ведется подготовка встречи глав "нормандской четверки". Он сказал, что готов встретится с каждым из лидеров отдельно. 

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