Россия все реже использует доллар для расчетов с другими странами — Володин

В качестве примера он привел Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Россия постепенно избавляется от долларовой зависимости, используя национальную валюту в расчетах с другими странами. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг, 11 марта.

В качестве примера он привел Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В рамках организации расчеты в национальных валютах увеличились до 74%, подчеркнул спикер нижней палаты парламента.

«Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией», — сказал Володин.

В феврале Минфин сообщил, что Россия изменила структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю активов в долларе и евро с 45 до 35%.

В марте спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что американская валюта останется в обращении в России, но снижать зависимость российской экономики от доллара необходимо. В последние годы Центробанк и правительство по поручению президента РФ проводят политику дедолларизации, добавила она.