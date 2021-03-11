Путин изменил правила выплаты пособий на детей от 3 до 7 лет

Указ о новых правилах ранжирования дополнительных выплат подписал президент РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о новых правилах ранжирования дополнительных выплат на детей от трех до семи лет. Размер пособия будет зависеть от доходов семьи и составит 50, 75 или 100% от прожиточного минимума для конкретного региона. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации.

Если среднедушевой доход будет ниже установленного минимума, то денежное пособие составит 100% прожиточного минимума ребенка, а именно около 11 тыс. рублей в среднем по России. Если же он достигнет минимального порога, но не превысит его, то пособие увеличат до 75%.

Если же доход семьи выше, то выплаты составят 50% от регионального прожиточного минимума ребенка. Последние требования были введены с 1 января 2020 года в качестве мер поддержки российских семей из-за пандемии коронавируса. Средняя ежемесячная доплата на дошкольников по России составила 5,5 тысячи рублей.