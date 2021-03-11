Более 9 тысяч россиян заразились коронавирусом за последние сутки

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа зарегистрировал 9270 новых случаев COVID-19 на территории 85 регионов России.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа зарегистрировал 9270 новых случаев COVID-19 на территории 85 регионов России.

Медики не выявили клинических проявлений болезни у 11,4% новых пациентов с коронавирусом. Всего в России зафиксировано 4 360 823 человека, подхвативших инфекцию.

За последние сутки с диагностированным вирусом ушли из жизни 459 россиян, вылечились — 14 006 человек. В общей сложности с выявленным COVID-19 скончались 90 734 гражданина, успешно побороли заболевание 3 959 533 человека.