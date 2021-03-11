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10:51   11 Марта 2021
Происшествия

В Махачкале ввели режим контртеррористической операции

В Махачкале ввели режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции (КТО) ввели на территории Советского района Махачкалы, сообщили в оперштабе региона.

В ходе проверки информации о готовящихся преступлениях террористической направленности неизвестные оказали силовикам вооруженное сопротивление. В связи с этим глава управления ФСБ России по Республике Дагестан принял решение о введении режима КТО в административных границах Советского района Махачкалы.

 

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