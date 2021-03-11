10:51 11 Марта 2021Происшествия
В Махачкале ввели режим контртеррористической операции
Режим контртеррористической операции (КТО) ввели на территории Советского района Махачкалы, сообщили в оперштабе региона.
Режим контртеррористической операции (КТО) ввели на территории Советского района Махачкалы, сообщили в оперштабе региона.
В ходе проверки информации о готовящихся преступлениях террористической направленности неизвестные оказали силовикам вооруженное сопротивление. В связи с этим глава управления ФСБ России по Республике Дагестан принял решение о введении режима КТО в административных границах Советского района Махачкалы.