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12:45   11 Марта 2021
Общество

Страшно и красиво. В соцсетях восхищаются извержением вулкана на Камчатке

Страшно и красиво. В соцсетях восхищаются извержением вулкана на Камчатке

На Камчатке усиливается извержение высочайшего вулкана Евразии — Ключевской сопки (4754 метра). К нему сейчас запрещено приближаться ближе, чем на несколько километров. Впрочем, местных жителей это не останавливает: они рискуют жизнью, чтобы снять завораживающие кадры.

Из кратера идет дым и летят обломки, а вниз по склону стекает лава. Ее потоки сопровождаются выбросом так называемых вулканических бомб.

 

Между тем ученым не до любования мощью природы. По их прогнозам, извержение может привести к размытию дороги между населенными пунктами Ключи и Козыревск. Кроме того, под угрозой экологический баланс рек полуострова, находящихся неподалеку.

Побочный прорыв произошел на вулкане Ключевском 18 февраля. Его зона расположена на северо-западном склоне на высоте 2850 метров над уровнем моря. Прорыв состоит из двух параллельных трещин, расположенных на расстоянии около 250 метров друг от друга.

Последнее вершинное извержение Ключевского вулкана происходило с первых чисел октября 2020 года до 8 февраля 2021 года.

Ученые уже присвоили побочному прорыву имя советского ученого Георгия Горшкова, известного своими научными исследованиями в области вулканологии.

Страшно красиво. На Камчатке извергается вулкан Ключевской

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Он находится в 30 километрах от населенных пунктов. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст —  7000 лет.

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