Страшно и красиво. В соцсетях восхищаются извержением вулкана на Камчатке

К Ключевской сопке запрещено приближаться ближе, чем на несколько километров, но экстремалы рискуют жизнью ради эффектных кадров.

На Камчатке усиливается извержение высочайшего вулкана Евразии — Ключевской сопки (4754 метра). К нему сейчас запрещено приближаться ближе, чем на несколько километров. Впрочем, местных жителей это не останавливает: они рискуют жизнью, чтобы снять завораживающие кадры.

Из кратера идет дым и летят обломки, а вниз по склону стекает лава. Ее потоки сопровождаются выбросом так называемых вулканических бомб.

Страшная красота с Камчатки: там сейчас извергается Ключевская сопка, самый высокий действующий вулкан Евразии ???? pic.twitter.com/LA6olHKCmw — Лента.ру (@lentaruofficial) March 9, 2021

мне тут принесли новость что на камчатке начала извергаться ключевская сопка это просто вау pic.twitter.com/kDjvMvEA67 — rad Ватсон (@MariellaMoon) March 10, 2021

На Камчатке извергается Ключевая сопка pic.twitter.com/rZtfeEVSo7 — Елена Плеханова (@uiTrs1fE5eoyfii) March 9, 2021

Между тем ученым не до любования мощью природы. По их прогнозам, извержение может привести к размытию дороги между населенными пунктами Ключи и Козыревск. Кроме того, под угрозой экологический баланс рек полуострова, находящихся неподалеку.

Пользователи сети опубликовали видео извержения вулкана Ключевская сопка на Камчатке. Сейсмологи зафиксировали выброс вулканических бомб размером 30—50 сантиметров. ???? pic.twitter.com/DcsH88iqXv — лис (@Kt7dR49Tb3QxcnI) March 10, 2021

Побочный прорыв произошел на вулкане Ключевском 18 февраля. Его зона расположена на северо-западном склоне на высоте 2850 метров над уровнем моря. Прорыв состоит из двух параллельных трещин, расположенных на расстоянии около 250 метров друг от друга.

Последнее вершинное извержение Ключевского вулкана происходило с первых чисел октября 2020 года до 8 февраля 2021 года.

Ученые уже присвоили побочному прорыву имя советского ученого Георгия Горшкова, известного своими научными исследованиями в области вулканологии.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Он находится в 30 километрах от населенных пунктов. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст — 7000 лет.