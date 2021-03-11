Страшно и красиво. В соцсетях восхищаются извержением вулкана на Камчатке
На Камчатке усиливается извержение высочайшего вулкана Евразии — Ключевской сопки (4754 метра). К нему сейчас запрещено приближаться ближе, чем на несколько километров. Впрочем, местных жителей это не останавливает: они рискуют жизнью, чтобы снять завораживающие кадры.
Из кратера идет дым и летят обломки, а вниз по склону стекает лава. Ее потоки сопровождаются выбросом так называемых вулканических бомб.
Страшная красота с Камчатки: там сейчас извергается Ключевская сопка, самый высокий действующий вулкан Евразии ???? pic.twitter.com/LA6olHKCmw— Лента.ру (@lentaruofficial) March 9, 2021
мне тут принесли новость что на камчатке начала извергаться ключевская сопка это просто вау pic.twitter.com/kDjvMvEA67— rad Ватсон (@MariellaMoon) March 10, 2021
На Камчатке извергается Ключевая сопка pic.twitter.com/rZtfeEVSo7— Елена Плеханова (@uiTrs1fE5eoyfii) March 9, 2021
Между тем ученым не до любования мощью природы. По их прогнозам, извержение может привести к размытию дороги между населенными пунктами Ключи и Козыревск. Кроме того, под угрозой экологический баланс рек полуострова, находящихся неподалеку.
Пользователи сети опубликовали видео извержения вулкана Ключевская сопка на Камчатке. Сейсмологи зафиксировали выброс вулканических бомб размером 30—50 сантиметров. ???? pic.twitter.com/DcsH88iqXv— лис (@Kt7dR49Tb3QxcnI) March 10, 2021
Побочный прорыв произошел на вулкане Ключевском 18 февраля. Его зона расположена на северо-западном склоне на высоте 2850 метров над уровнем моря. Прорыв состоит из двух параллельных трещин, расположенных на расстоянии около 250 метров друг от друга.
Последнее вершинное извержение Ключевского вулкана происходило с первых чисел октября 2020 года до 8 февраля 2021 года.
Ученые уже присвоили побочному прорыву имя советского ученого Георгия Горшкова, известного своими научными исследованиями в области вулканологии.
Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Он находится в 30 километрах от населенных пунктов. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст — 7000 лет.