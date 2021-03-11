Местонахождение Навального сообщат только членам его семьи

Информация о доставке Алексея Навального в колонию будет передана только членам его семьи. Об этом УФСИН сообщило в ответе на запрос РИА Новости.

Информация о доставке Алексея Навального в колонию будет передана только членам его семьи. Об этом УФСИН сообщило в ответе на запрос РИА Новости.

В феврале столичный суд заменил основателю ФБК (признан иноагентом в РФ) условный срок по делу "Ив Роше" на реальный по инициативе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Такое решение было принято из-за регулярного нарушения обязательств по отбыванию условного наказания.

С учетом срока, проведенного под домашним арестом, Навальный получил два года и восемь месяцев колонии общего режима. Осужденного блогера этапировали из московского СИЗО 25 февраля.