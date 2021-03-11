Глава алтайского минздрава хранил миллионные взятки в туалете

В туалете министра здравоохранения Алтая Сергея Коваленко, задержанного за мошенничество с медоборудованием, нашли тайник с 6 млн рублей.

В туалете министра здравоохранения Алтая Сергея Коваленко, задержанного за мошенничество с медоборудованием, нашли тайник с 6 млн рублей.

Пачки банкнот, завернутые и спрятанные, чиновник сам показал правоохранителям. В отношении Коваленко и его помощника возбуждено уголовное дело по статьям "Получение взятки", а также "Получение взятки, совершенное организованной группой в особо крупном размере".

По версии следствия, Коваленко и его подельник в период с июля по декабрь 2020 года регулярно брали взятки в крупном размере. За деньги министр обеспечивал коммерческим структурам СФО победы на аукционах на предоставление права заключения прямых контрактов на поставки медицинского оборудования для борьбы с коронавирусной инфекцией.