Власти США отказываются продлевать визы российским дипломатам

США не продлевают разрешения на пребывание в стране для действующих сотрудников российской дипмиссии. Об этом рассказал генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.

США не продлевают разрешения на пребывание в стране для действующих сотрудников российской дипмиссии. Об этом рассказал генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.

Он пожаловался на то, что генеральное консульство функционирует в неполном составе из-за жесткой визовой политики Соединенных Штатов.

"Обыденными стали сроки ожидания виз в течение года и более, при этом результат не гарантирован. Люди вынуждены возвращаться в Россию без замен, что, как вы понимаете, очень негативно сказывается на возможностях эффективно исполнять поставленные перед нами задачи", — рассказал консул.

Захаров особо отметил, что США теперь отказываются продлевать разрешение на пребывание в стране для российских дипломатов, уже находящихся на территории Соединенных Штатов. Собеседник подчеркнул, что если кому-то из его коллег по личной или служебной необходимости нужно будет вернуться в Россию, то это будет "билет в один конец".