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10:11   11 Марта 2021
Общество

Петербургский метрополитен воздержался от комментариев о ЧП на "Маяковской"

Петербургский метрополитен воздержался от комментариев о ЧП на "Маяковской"

Представители Петербургского метрополитена пока не дали никаких комментариев относительно задымления на "Маяковской", парализовавшего движение по зеленой ветке.

В 08:31 было объявлено, что поезда проследуют станцию "Маяковская" без остановок. Очевидцы рассказали, что в тоннеле произошло возгорание. У входа в вестибюль дежурят пожарные и медики, пишут "Невские Новости".

С 08:59 движение по Невско-Василеостровской линии остановилось. Станции "Беговая", "Приморская", "Василеостровская" и "Площадь Александра Невского 1" были закрыты на вход. На автобусных остановках образовались километровые очереди. На данный момент движение поездов возобновлено.

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#петербург #метрополитен #зеленая ветка

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