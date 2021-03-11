Петербургский метрополитен воздержался от комментариев о ЧП на "Маяковской"

Представители Петербургского метрополитена пока не дали никаких комментариев относительно задымления на "Маяковской", парализовавшего движение по зеленой ветке.

Представители Петербургского метрополитена пока не дали никаких комментариев относительно задымления на "Маяковской", парализовавшего движение по зеленой ветке.

В 08:31 было объявлено, что поезда проследуют станцию "Маяковская" без остановок. Очевидцы рассказали, что в тоннеле произошло возгорание. У входа в вестибюль дежурят пожарные и медики, пишут "Невские Новости".

С 08:59 движение по Невско-Василеостровской линии остановилось. Станции "Беговая", "Приморская", "Василеостровская" и "Площадь Александра Невского 1" были закрыты на вход. На автобусных остановках образовались километровые очереди. На данный момент движение поездов возобновлено.