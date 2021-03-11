Французы назвали главного претендента на пост президента в 2022 году

Представитель правого "Национального объединения" Мари Ле Пен может сменить действующего президента Франции Эммануэля Макрона в 2022 году, считает 48% жителей страны.

Представитель правого "Национального объединения" Мари Ле Пен может сменить действующего президента Франции Эммануэля Макрона в 2022 году, считает 48% жителей страны.

Опрос проводили специалисты Elabe. При этом 52% французов не верят в то, что она сможет стать лидером государства. По мнению большинства опрошенных, Ле Пен лучше справится с проблемами иммиграции и безопасности. Однако Макрону лучше дается решение проблем в здравоохранении, экономике, экологии, а также вопросов социального неравенства. Действующий французский лидер улучшает позиции страны на международной арене, считают респонденты.