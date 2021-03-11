Катастрофа, изменившая время. Что привело к трагедии на «Фукусиме»

Как самое мощное в истории Японии землетрясение в марте 2011 года привело в действие механизм уничтожения АЭС «Фукусима–1».

Ровно десять лет назад — 11 марта 2011 года — Японию потрясли сразу два разрушительных катаклизма. У берегов японского острова Хонсю произошло самое мощное землетрясение в истории страны. Подземные толчки вызвали цунами, волны которого в некоторых районах достигали в высоту 40 метров. В тот день по официальной версии стихия унесла жизни более 15 тысяч человек, еще 2,5 тысячи по сей день числятся пропавшими без вести.

В центре бедствия оказался в том числе знаменитый город Фукусима, в окрестностях которого располагалась одноименная атомная электростанция. Вода затопила подвальные помещения, что привело в последующие четыре дня к поэтапному взрыву трех энергоблоков. Эта катастрофа по масштабам радиационного загрязнения стала второй в истории человечества, уступив лишь Чернобыльской аварии 1986 года.

Начало

9 марта 2011 года Япония пережила серию так называемых форшоков (землетрясений-предвестников), магнитуда которых достигала 6−7 баллов.

В пятницу 11 марта 2011 года около 3 часов дня по местному времени жители японского острова Хонсю ощутили мощные подземные толчки. Специалисты оценили их силу в 9,1 балла по шкале Рихтера (из 9,5 возможных). В течение 5-6 минут сильнее всего ощущали дрожь земли жители префектур Мияги, Фукусима, Ибараки и Тотиги. Позже это событие получило официальное название «Великое восточное землетрясение».

Предупреждение о приближающемся цунами жители прибрежных районов страны получили в первые минуты после землетрясения. Однако система оповещений Японского метеорологического агентства ошиблась — она предупредила о «серьезном цунами» высотой от трех метров. В тот момент никто еще не подозревал, что надвигающиеся волны в два раза выше прогнозируемых, а значит и накроют куда большую территорию. В некоторых районах морские воды поднялись на 40 метров, что сравнимо с высотой 13-этажного дома.

Цунами

Через 25−35 минут после пика подземных толчков цунами достигло ближайших участков побережья Японии и продолжило распространяться на север и юг. Спустя час разбушевавшийся океан добрался до аэропорта в городе Сендай. Волна стирала с лица земли жилые дома, мосты, железные дороги, переворачивала и выкидывала в города корабли. Также отмечены пожары в шести префектурах. Кадры из Японии в те часы казались апокалиптическими.

A decade on from the earthquake and tsunami that claimed more than 15,000 lives, northeastern Japan is still recovering. Warning: this video contains some footage that viewers may find disturbing. pic.twitter.com/tKT0HKM9mm — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) March 11, 2021

Фукусима–1

АЭС «Фукусима-1» была построена в прибрежной зоне Японии. Первое бедствие там произошло сразу после землетрясения — три энергоблока оказались обесточены. Рабочие бросили все силы на то, чтобы предотвратить катастрофу, но следом электростанцию настигло цунами.

Пришедшая морская волна с легкостью преодолела защитную дамбу и затопила подвальные помещения с дизельными генераторами, а вместе с тем вывела из строя систему охлаждения АЭС. Ядерное топливо начало плавиться. В последующие четыре дня взорвалось и обрушилось здание трех реакторов, четвертый загорелся — пожар продолжался два дня. В окрестностях места аварии и в самом городе Фукусима радиация возросла в тысячи раз.

Последствия

Число жертв землетрясения и удара цунами в Японии превысило 15,8 тысяч человек. Более двух тысяч пропали без вести. А последствия аварии на АЭС стали огромной бедой для миллионов японцев.

Территория в радиусе 30 км вокруг станции превратилась в «мертвую зону», покинуть ее были вынуждены около 150 тысяч человек. В ликвидации аварии до октября 2012 года приняли участие 25 тысяч человек, они получили дозу облучения в два раза выше допустимой. После того, как состояние реакторов АЭС удалось стабилизировать, их начали готовить к выводу из эксплуатации и в декабре 2013 года «Фукусима-1» была официально закрыта.

Общий объем выбросов радиоактивных веществ после аварии на АЭС составил более 900 тысяч террабеккерелей. Этот показатель не превышает 20% от выбросов после Чернобыльской аварии в 1986 году, который составил 5,2 миллиона террабеккерелей. Из-за радиации Страна восходящего солнца лишилась 3% своих земель.

Землетрясение и цунами оставили после себя более 23 миллионов тонн мусора. Полностью или наполовину были разрушены 126 тысяч строений, частично повреждены — 260 тысяч. Ущерб японской экономике, не считая затрат, связанных с аварией на АЭС, составил 16,9 триллиона иен (около 215 миллиардов долларов).

Спустя несколько дней после природной и техногенной катастроф итальянский Институт геофизики и вулканологии сообщил, что землетрясение сместило земную ось почти на 10 сантиметров, а продолжительность суток сократилась на две микросекунды.

10 лет спустя

Справиться с последствиями катастрофы Япония пытается до сих пор. В префектуре Фукусима по-прежнему остаются города, в которых можно находиться лишь в дневное время и в защитных костюмах из-за повышенного уровня радиации. Однако жизнь японцев за минувшее десятилетие заметно наладилась. Людям разрешают вернуться в некоторые покинутые города.

А сама Фукусима, как и Чернобыль, хоть и считается «зоной отчуждения», привлекает внимание любопытных туристов. Более того, 25 марта 2021 года с футбольного стадиона в Фукусиме, где до недавнего времени базировались ликвидаторы аварии, стартует эстафета олимпийского огня. Правда, из-за пандемии мероприятие пройдет без зрителей.

Ранее мы рассказывали, что в зоне АЭС обнаружены смертельно-опасные источники радиации. Эта проблема может осложнить выполнение работ по демонтажу аварийной станции.