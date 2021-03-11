Захарова прокомментировала заявление Twitter о замедлении скорости работы в РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление Twitter о замедлении работы соцсети на территории РФ.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление Twitter о замедлении работы соцсети на территории РФ.

Стоит отметить, что представительство социальной сети выразило обеспокоенность "попытками блокировать общественный диалог". Захарова иронично прокомментировала это заявление.

"Это в том же Twitter заявили, который пару месяцев назад заблокировал президента США, или в другом?" — поинтересовалась она.

Захарова заметила, что компанию беспокоит лишь ее собственная деятельность.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор приступил к искусственному ограничению скорости работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств. В ведомстве отметили, что такое решение было принято в связи с регулярными нарушениями IT-платформой российского законодательства.