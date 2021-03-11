В медиацентре "Патриот" обсудят развитие оружейной сферы в ведущих странах мира

Медиагруппа "Патриот" совместно с Федеральным агентством новостей проведут прямой эфир на тему "Оружие будущего. Что из идей фантастов стало реальностью".

Медиагруппа "Патриот" совместно с Федеральным агентством новостей проведут прямой эфир на тему "Оружие будущего. Что из идей фантастов стало реальностью".

Обсуждение пройдет в формате видеоконференции в четверг 11 марта в 12:00. В рамках эфира участники онлайн-мероприятия побеседуют о том, как развивается оружейное дело в разных государствах, станут ли новые разработки стимулом к ведению войны или сдерживающим фактором и какое оружие нельзя купить ни за какие деньги.

"Несмотря на сдерживающую дипломатию, инженеры России и США изобретают новое оружие, порой опережая мысли научных фантастов. Так, американцы официально объявили о готовности атаковать российские государственные сайты, используя кибероружие. В перспективе войны могут выйти и в космос. Для предотвращения этого страшного сценария Россия подписывает договор о запрете на размещение в космосе оружия даже с такими странами, как Сьерра-Леоне или Бурунди", — говорится в анонсе мероприятия.

Спикерами на онлайн-мероприятии выступят предприниматели, законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики и журналисты.