Движение поездов на некоторых станциях метро Петербурга приостановлено из-за задымления

Открытый огонь на станции "Маяковская" стал причиной парализованного движения на зеленой ветке.

Открытый огонь на станции "Маяковская" стал причиной парализованного движения на зеленой ветке.

Сигнализация на станции сработала в 8:26 утра по московскому времени. Сотрудники метрополитена сообщили, что с 8:31 по техническим причинам на "Маяковской" поезда поезда проследуют без остановки. Позднее вход к станциям по 3-ей линии стали закрывать из-за большого пассажиропотока. А с 9:21 движение по ветке было полностью перекрыто. По словам очевидцев, на станции загорелся кабель в тоннеле, вестибюль был заполнен дымом, и виднелся открытый огонь.

С 09:34 все станции всей третьей линии работают в обычном режиме, а движение полностью возобновлено. На месте происшествия работают службы МЧС. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.