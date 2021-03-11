Роскачество выяснило, могут ли маски защищать от вирусов на 100%

Средства индивидуальной защиты прошли проверку Роскачества. Специалисты выяснили, могут ли маски защитить от вирусов на 100%.

Средства индивидуальной защиты прошли проверку Роскачества. Специалисты выяснили, могут ли маски защитить от вирусов на 100%.

Эксперты проверили одноразовые и многоразовые средства индивидуальной защиты, медицинские маски и респираторы. Девять видов средств индивидуальной защиты создали в России, пять были произведены в Китае. Об этом сообщается на портале Роскачества.

Результаты показали, что все маски не гарантируют 100% защиты и пропускают частицы вирусов. Лучшими оказались медицинские маски, они пропускают вирусы на 56,2%. Респираторы с клапаном задерживают только 3% вирусов. Тканевые маски вообще не рекомендованы к использованию.