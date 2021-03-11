9:36 11 Марта 2021Экономика
Счетная палата не допускает возможность пополнения ФНБ в 2021 году
Фонд национального благосостояния (ФНБ) не будет пополняться в текущем году. Соответствующая информация была представлена в отчете Счетной палаты РФ.
Фонд национального благосостояния (ФНБ) не будет пополняться в текущем году. Соответствующая информация была представлена в отчете Счетной палаты РФ.
Ведомство исключило возможность пополнения ФНБ в 2021 году из-за недополученных нефтегазовых доходов в прошлом году. Аудитор Алексей Саватюгин уточнил, что поступившие средства в иностранной валюте были полностью использованы.
В Счетной палате РФ отметили, что расчетная сумма нефтегазовых доходов в январе–марте прошлого года составила 570 миллиардов рублей. Объем проданной к августу валюты при этом достиг 646,194 миллиарда рублей. До 1 февраля 2024 года доход от управления уже сформированных средств ФНБ будет зачисляться в федеральный бюджет, отметили в ведомстве.