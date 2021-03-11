Набиуллина допустила продление программы льготной ипотеки в 24 регионах РФ

Программу льготной ипотеки в качестве антикризисной меры можно продлить в 24-х российских регионах, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Программу льготной ипотеки в качестве антикризисной меры можно продлить в 24-х российских регионах, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

В данном перечне регионов уровень потенциального предложения на первичном рынке значительно выше, чем в среднем по стране. Эти данные показывают, что присутствует объем жилья, доступный к продаже на фоне невысокого спроса.

"Однако в целом программу нужно сворачивать с июля этого года", — заявила глава ЦБ РФ в беседе с "Известиями".

Так, по мнению регулятора, продолжение программы льготной ипотеки без негативных эффектов возможно, в том числе в Башкортостане, Удмуртии, Алтае, Дагестане, Чечне, Новосибирской области, Ростовской, Челябинской, Тверской, Омской, Курганской и других областях.