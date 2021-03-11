Военнослужащие ЦВО "уничтожили" врага при помощи артиллерии и танков

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) отработали уничтожение превосходящих сил условного противника, говорится в пресс-службе ЦВО.

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) отработали уничтожение превосходящих сил условного противника, говорится в пресс-службе ЦВО.

Маневры проходили на полигоне в Кемеровской области. Согласно легенде учений, неприятель попытался захватить населенный пункт. Разведывательные отряды смогли выяснить маршрут условного противника, после чего на позиции выдвинулись мотострелки. Было известно, что вражеские силы превосходят числом обороняющихся. В связи с этим солдаты ЦВО заняли долговременные огневые позиции, после чего замаскировались.

К "уничтожению" нападающих были привлечены самоходные артиллерийские установки "Акация", минометы "Сани". Они обстреляли противника на открытой местности. После этого началась "танковая карусель", при помощи которой танки имитировали массированную атаку по правому флангу. Благодаря этому противник начал разворачиваться, и мотострелки ударили с фланга. Победа осталась за соединениями ЦВО.