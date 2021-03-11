Володин заявил о сокращении зависимости России от доллара

Россия постепенно сокращает расчеты в долларах с разными странами и переходит на национальную валюту.

Россия постепенно сокращает расчеты в долларах с разными странами и переходит на национальную валюту.

Зависимость от доллара у России все меньше, страна все чаще выбирает национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В рамках Евразийского экономического союза расчеты в национальной валюте увеличены до 74%, пишет "Интерфакс". В этом же направлении идет работа с Китаем и Турцией.

Валютную структуру средств Фонда национального благосостояния Россия начала менять еще в феврале. Тогда в нее вошла японская иена и китайский юань, доли которых составили 5% и 15% соответственно. Доли доллара и евро при этом снизились с 45% до 35%. Часть фунтов по-прежнему на уровне 10%.