Японский комик выбрал образ Джокера для выдвижения в губернаторы

Губернатором одного из японских городов может стать "Джокер". Юморист Юсуке Каваи решил пойти в политику, но для такого серьезного шага подобрал "соответствующее" амплуа.

Губернатором одного из японских городов может стать "Джокер". Юморист Юсуке Каваи решил пойти в политику, но для такого серьезного шага подобрал "соответствующее" амплуа.

Предвыборную программу Каваи представил в своем новом образе, покрыв лицо гримом. Несмотря на то, что комик перевоплотился в известного злодея, посыл в его программе достаточно дружелюбный. "Джокер" намерен сделать лицо Японии счастливым.

Однако на данный момент избиратели не воспринимают всерьез нового кандидата. Они активно обсуждают новость в социальных сетях, заметив, что Юсуке Каваи смог стать, скорее, мемом, чем серьезным политиком.