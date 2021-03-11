Иностранные инвесторы нарекли Украину "государством-кидаловом". Репутация страны испортилась из-за невозможности доверять заявлениям Киева.

Иностранные инвесторы нарекли Украину "государством-кидаловом". Репутация страны испортилась из-за невозможности доверять заявлениям Киева.

Инвесторов, желающих внести средства на развитие Украины, сейчас практически нет, что неудивительно после того, как их обирают до нитки в стране. Внимание на это обратил глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили. По его словам, упущенные возможности — настоящие деньги, которые должны быть направлены на создание рабочих мест для сограждан.

"Иностранные инвестиции в украинском ВВП менее двух процентов, из них настоящих иностранных инвестиций меньше 0,2 процента.... Потому что кидалово никто не любит", — добавил политик в эфире телеканала "Украина 24".

На грани уничтожения оказалась не только репутация Украины, но и ее железная дорога. С каждым годом объемы путей с истекшим сроком эксплуатации растут, а объемы выполненных работ для нормализации качества полотна падают, отметили в ОД "Донецкая республика".