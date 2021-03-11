Властям Японии посоветовали заблокировать Южные Курилы

Япония должна показать "готовность и способность" блокировки проливов между материковой Россией и Южными Курилами. Об этом заявил политолог Акио Каватао.

Япония должна показать "готовность и способность" блокировки проливов между материковой Россией и Южными Курилами. Об этом заявил политолог Акио Каватао.

Блокада Южных Курил должна дать понять властям России, что "территориальные проблемы" нужно урегулировать. Но сейчас Токио не нужно торопиться с решением вопроса по Курилам, а дождаться "снижения национальной мощи" РФ. Об этом рассказал японский политолог Акио Каватао в своей статье на Newsweek Japan.

Процесса решения "территориальной проблемы" в ближайшее время не предвидится. Поэтому японским властям следует настроиться на "долгий процесс". Токио должен доказать, что "Ялтинское соглашение" не определяет изменение границ между странами. Тем не менее стране восходящего солнца Каватао советует выстраивать отношения с Россией комплексно и постепенно добиваться выгодных для японской стороны настроений.