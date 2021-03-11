США заинтересованы в изучении российского опыта приспособления к холодам

Москва выразила готовность помочь жителям Техаса, Оклахомы и Луизианы, которых застали врасплох аномальные холода, но местные власти отказались.

Москва выразила готовность помочь жителям Техаса, Оклахомы и Луизианы, которых застали врасплох аномальные холода, но местные власти отказались.

Генеральный консул России в американском Хьюстоне рассказал в интервью РИА Новости, что в случае официальной просьбы Россия в оперативном порядке рассмотрела бы способы оказания гуманитарной помощи. Однако власти замерзающих штатов ответили, что в дополнительных ресурсах не нуждаются. При этом они заявили, что крайне заинтересованы в изучении российского опыта жизни при низких температурах.

Холодная зима пришла в США в феврале этого года. Несколько штатов оказались во власти стихии, к которой местные жители не были готовы. Жертвами морозов стали не менее 58 человек, пишут СМИ. Больше всего пострадал штат Техас.