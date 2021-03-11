Дептранс Москвы предложил установить в метро почтоматы

Вестибюли станций московского метрополитена могут оборудовать почтоматами. Соответствующее предложение поступило от столичного департамента транспорта.

Вестибюли станций московского метрополитена могут оборудовать почтоматами. Соответствующее предложение поступило от столичного департамента транспорта.

Во многих странах мира существует практика установки почтоматов в метрополитене. В них на удобной станции можно получить интернет-заказ. Они уже есть в Токио, Пекине, Лондоне, Сеуле, Барселоне. Эти пункты выдачи пользуются популярностью на фоне роста онлайн-продаж.

Столичный дептранс решил присоединиться к такой практике, и запускает аукцион на право размещения почтоматов 11 марта 2021 года. В нем могут поучаствовать разные представители рынка. Доходы от установленных станций пойдут на развитие московского метрополитена, рассказали в пресс-службе ведомства в Telegram.