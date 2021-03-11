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6:07   11 Марта 2021
Общество

Дептранс Москвы предложил установить в метро почтоматы

Дептранс Москвы предложил установить в метро почтоматы

Вестибюли станций московского метрополитена могут оборудовать почтоматами. Соответствующее предложение поступило от столичного департамента транспорта.

Во многих странах мира существует практика установки почтоматов в метрополитене. В них на удобной станции можно получить интернет-заказ. Они уже есть в Токио, Пекине, Лондоне, Сеуле, Барселоне. Эти пункты выдачи пользуются популярностью на фоне роста онлайн-продаж.

Столичный дептранс решил присоединиться к такой практике, и запускает аукцион на право размещения почтоматов 11 марта 2021 года. В нем могут поучаствовать разные представители рынка. Доходы от установленных станций пойдут на развитие московского метрополитена, рассказали в пресс-службе ведомства в Telegram.

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#метро #дептранс #почтомат

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