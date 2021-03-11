Немец вместе с семьей прилетел в Россию ради прививки "Спутником V"

Российская вакцина "Спутник V" является лучшим препаратом против коронавирусной инфекции. Об этом рассказал житель Германии Штефан Хайлеман.

Российская вакцина "Спутник V" является лучшим препаратом против коронавирусной инфекции. Об этом рассказал житель Германии Штефан Хайлеман.

Немец прилетел в Россию вместе со своей семьей. Целью поездки стала вакцинация именно "Спутником V". Путешественник предварительно изучил всю информацию существующих препаратов и сделал выбор в пользу российской вакцины.

"Я все продумал и изучил сведения о разных вакцинах и механизмах их действия. Я предпочитаю векторные вакцины, препараты на основе mRNA мне не по душе. Поэтому я принял решение в пользу "Спутника", – цитирует его Focus.

Мужчина также сравнил жизнь в России и Германии, отметив, что ситуация в РФ приятнее, чем на его родине. Открыты магазины, рестораны и есть возможность свободного передвижения.