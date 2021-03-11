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5:48   11 Марта 2021
Общество

Немец вместе с семьей прилетел в Россию ради прививки "Спутником V"

Немец вместе с семьей прилетел в Россию ради прививки "Спутником V"

Российская вакцина "Спутник V" является лучшим препаратом против коронавирусной инфекции. Об этом рассказал житель Германии Штефан Хайлеман.

Немец прилетел в Россию вместе со своей семьей. Целью поездки стала вакцинация именно "Спутником V". Путешественник предварительно изучил всю информацию существующих препаратов и сделал выбор в пользу российской вакцины.

"Я все продумал и изучил сведения о разных вакцинах и механизмах их действия. Я предпочитаю векторные вакцины, препараты на основе mRNA мне не по душе. Поэтому я принял решение в пользу "Спутника", – цитирует его Focus.

Мужчина также сравнил жизнь в России и Германии, отметив, что ситуация в РФ приятнее, чем на его родине. Открыты магазины, рестораны и есть возможность свободного передвижения.

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#германия #прививка #Спутник V

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