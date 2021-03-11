Вопросы финансовой помощи субъектам РФ будут рассмотрены на заседании кабмина

Российское правительство проведет заседание 11 марта. На обсуждение в том числе будут вынесены вопросы поддержки регионов и выделение средств Ростуризму.

Российское правительство проведет заседание 11 марта. На обсуждение в том числе будут вынесены вопросы поддержки регионов и выделение средств Ростуризму.

В 2021 году финансовую помощь могут предоставить Кемеровской области. Регион с помощью дополнительных средств будет реализовывать мероприятия программы социально-экономического развития до 2024 года. Бюджетные ассигнования предлагается выделить Республике Алтай, Республике Тыва, Новосибирской области по итогам рабочих поездок премьер-министра Михаила Мишустина по регионам.

Кроме того, в ходе обсуждения будет поднят вопрос о выделении из резервного фонда Правительства РФ бюджетных ассигнований субъектам страны для приобретения препаратов для лечения пациентов с COVID-19. Принятие проекта направлено не только на обеспечение россиян лекарствами в амбулаторных условиях, но и на снижение нагрузки на коечный фонд.

Ростуризму в 2021 году планируется выделить субсидии на стимулирование доступных внутренних туристских поездок. Путешественникам могут возместить часть стоимости оплаченной туристской услуги, сообщается на сайте Правительства РФ. Средства будут направлены на прохождение первого этапа программы туристического кешбэка, проведение которого запланировано на март. Благодаря принятой мере стоимость услуг снизится до 300 тысяч.