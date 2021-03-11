Издание Politico объявило 2020 год самым смертоносным в истории США

Более трех миллионов человек умерли в США в 2020 году, COVID-19 стал третьей по частоте причиной смерти американцев, сообщила газета Politico.

Более трех миллионов человек умерли в США в 2020 году, COVID-19 стал третьей по частоте причиной смерти американцев, сообщила газета Politico.

Прошлый год унес жизни 3 260 397 человек, что эксперты связывают как с прямым, так и с косвенным воздействием пандемии, а также многочисленными передозировками наркотиками и лекарствами. В 2019 году скончались 2 835 533 американца, что на 15% меньше, как показывает статистика Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Университет Джонса Хопкинса подсчитал, что за все время пандемии число инфицированных превысило 29 млн человек и больше 529 тысяч скончались. В декабре 2020 года в Соединенных штатах началась вакцинация населения от коронавируса. Вашингтон лицензировал три вакцины.