Один из пусков ракеты "Протон" отложили на 2022 год

Запланированный в 2021 году пуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутником-ретранслятором "Луч-5" будет произведен в следующем году.

Запланированный в 2021 году пуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутником-ретранслятором "Луч-5" будет произведен в следующем году.

Всего до конца года планировалось провести три старта ракеты-носителя "Протон". Пуски должны пройти с модулем "Наука" к МКС, телекоммуникационными аппаратами "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" и спутником-ретранслятором "Луч-5"​​​. Однако в итоге последний было решено отложить на год вперед, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

За последние 20 лет было проведено 110 пусков ракеты "Протон-М" с космодрома Байконур. Из них 11 стали неудачными. В 2025 году использование ракеты будет прекращено, а на ее место придет "Ангара-А5".