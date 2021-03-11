Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
3:21   11 Марта 2021
Общество

Юрист Вехов назвал наименее защищенные от мошенников электронные подписи

Юрист Вехов назвал наименее защищенные от мошенников электронные подписи

Электронные подписи заменяют графические при удостоверении каких-либо документов. Какие из них наименее защищенные, рассказал юрист Виталий Вехов.

Самым защищенным вариантом является квалифицированная электронная подпись. Ее чаще всего используют те, кто приобрел соответствующий аппаратный комплекс. Подделать ее достаточно сложно. Мошенникам проще всего завладеть простой электронной подписью, которую люди используют регулярно. Об этом рассказал юрист Вехов в беседе с радио Sputnik.

Чаще всего мошенники используют логины и пароли, которые люди вводят для доступа в личный кабинет или соцсети. Это самый незащищенный вид, поэтому злоумышленникам не составит труда узнать их и заставить работать ради своих целей. Графическую подпись, переведенную в электронную, подделать сложнее. После ее преобразования идет система графических признаков, которую можно сверить и выявить подделку, заключил эксперт.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#защита #мошенники #электронная подпись

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров