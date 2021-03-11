Юрист Вехов назвал наименее защищенные от мошенников электронные подписи

Электронные подписи заменяют графические при удостоверении каких-либо документов. Какие из них наименее защищенные, рассказал юрист Виталий Вехов.

Электронные подписи заменяют графические при удостоверении каких-либо документов. Какие из них наименее защищенные, рассказал юрист Виталий Вехов.

Самым защищенным вариантом является квалифицированная электронная подпись. Ее чаще всего используют те, кто приобрел соответствующий аппаратный комплекс. Подделать ее достаточно сложно. Мошенникам проще всего завладеть простой электронной подписью, которую люди используют регулярно. Об этом рассказал юрист Вехов в беседе с радио Sputnik.

Чаще всего мошенники используют логины и пароли, которые люди вводят для доступа в личный кабинет или соцсети. Это самый незащищенный вид, поэтому злоумышленникам не составит труда узнать их и заставить работать ради своих целей. Графическую подпись, переведенную в электронную, подделать сложнее. После ее преобразования идет система графических признаков, которую можно сверить и выявить подделку, заключил эксперт.