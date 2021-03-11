Госсекретарь США заявил о борьбе с "российской дезинформацией о вакцинах"

Вашингтон обеспокоен распространением "недостоверной" информации о вакцинах от коронавируса, в том числе со стороны Москвы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Вашингтон обеспокоен распространением "недостоверной" информации о вакцинах от коронавируса, в том числе со стороны Москвы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он назвал "дезинформацию" о препаратах от COVID-19 опасной и неправильной. Распространители "фейков" сами не будут в безопасности, пока все население планеты не будет привито, передает РИА Новости.

"Мы будем стоять твердо, говорить твердо и твердо давать отпор, когда будем видеть подобное", — заявил Блинкен.

США финансируют программы по борьбе с "дезинформацией" через так называемый Глобальный центр по взаимодействию при Госдепе. Департамент недавно уже обвинил четыре российские платформы в распространении "недостоверной" информации о вакцинах от COVID-19. В их число вошел портал Rebel Inside, который не публикует посты с ноября 2019 года и имеет всего около 300 подписчиков.