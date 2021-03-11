Биолог Нетесов назвал самые уязвимые перед COVID-19 группы россиян

Коронавирус представляет большую опасность для людей с ВИЧ и пересаженными органами, которые принимают препараты для подавления иммунитета.

Коронавирус представляет большую опасность для людей с ВИЧ и пересаженными органами, которые принимают препараты для подавления иммунитета.

Указанные группы россиян особенно нуждаются в вакцинации от COVID-19. Если они попали в больницу, то необходимо принять максимальные меры по нераспространению инфекции, пояснил член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, профессор Сергей Нетесов в беседе с Lenta.ru.

В случае заболевания COVID-19 люди с "проблемами иммунитета" болеют несколько месяцев, а не дней, как это бывает обычно. Из-за долгого пребывания инфекции в организме она начинает адаптироваться к иммунитету, порождая новые мутации коронавируса.