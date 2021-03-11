США усилят поддержку в сфере безопасности и экономики Украины

Американские власти планируют укрепить помощь Украине. Усиленная поддержка будет оказана в сфере безопасности, экономики, борьбы с коррупцией и развития институтов демократии.

Американские власти планируют укрепить помощь Украине. Усиленная поддержка будет оказана в сфере безопасности, экономики, борьбы с коррупцией и развития институтов демократии.

Последнее направление особенно важно для Украины в нынешних реалиях. Страна вынуждена держать оборону от внешних угроз, а также разбираться со внутренними проблемами, в частности взяточничеством. Вашингтон намерен увеличить масштабность оказываемой помощи во всех представленных сферах, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы твердо поддерживаем Украину, мы намерены укреплять эту поддержку — идет ли речь о ее безопасности, экономике, собственных усилиях по укреплению ее демократии", — сказал он.

Государственный деятель вновь обозначил позицию США относительно Крыма. По его словам, Вашингтон продолжает не признавать полуостров российским, а также выступает против "агрессии в Донбассе".

Начиная с 2014 года американские власти направили на поддержку Украины 4,5 млрд долларов. Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин подтвердила готовность и дальше помогать Киеву в его "евроатлантических стремлениях" и бороться с "российской агрессией" вопреки ущербу бюджета.