Формирование новой системы противовоздушной обороны завершилось на Сахалине

Система ПВО Сахалина вооружилась новыми российскими ЗРК С-400 "Триумф". Подразделения уже заступили на дежурство и провели совместные учения.

Система ПВО Сахалина вооружилась новыми российскими ЗРК С-400 "Триумф". Подразделения уже заступили на дежурство и провели совместные учения.

Минобороны сообщило также об отправке в Южно-Сахалинскую область зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", не уточняя, в какую часть ПВО их включат. Но все перевооружаемые сейчас на С-400 полки получают в свой состав батареи ЗРПК для самообороны от воздушных и наземных угроз, передает газета "Известия".

Зенитно-ракетный полк С-400 является мощным заградительным подразделением, но "Триумф" может работать только в слаженной системе воздушной обороны. Об этом рассказал экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ Айтеч Бижев.

Укрепляются наиболее уязвимые участки государственной границы. При этом комплексы защищают не только остров, но и средства воздушного нападения за его пределами, в частности в Хабаровском крае и на Курилах.