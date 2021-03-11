"Без России не было бы Черногории": представитель Подгорицы призвал возобновить отношения с Москвой

Диалог вице-спикера парламента Черногории Страхиньи Булайича с послом РФ Владиславом Масленниковым строился на возобновлении связей между странами и помощи в борьбе с COVID-19.

Диалог вице-спикера парламента Черногории Страхиньи Булайича с послом РФ Владиславом Масленниковым строился на возобновлении связей между странами и помощи в борьбе с COVID-19.

Встреча представителей двух стран состоялась в Черногории. В ходе диалога Булайич поблагодарил Россию за поставку вакцины "Спутник V", которая была осуществлена вопреки антироссийским санкциям, введенным прошлым правительством. Также черногорский парламентарий предложил возобновить межпарламентские отношения с Государственной думой, начав с формирования соответствующих групп с обеих сторон, передает Федеральное агентство новостей.

Булайич подчеркнул, что на встрече обе стороны заметили и признали недопустимым падение черногорско-российских связей до "неудовлетворительно низкого" порога. Он отметил, что антироссийские санкции идут в противовес национальным интересам Черногории.

"Мы попробуем, мы сможем сдвинуть ситуацию с мертвой точки, растопить этот лед — ведь за весь период истории отношений Черногории и Россией так не было никогда. Нам всем должно быть стыдно за это", — сказал вице-спикер парламента страны.

Булайич напомнил, что ради восстановления связей между парламентами двух стран Черногория должна заняться решением насущного вопроса с неоправданными санкциями против российских депутатов. По его словам, этого можно будет добиться лишь благодаря "упорству, доброй воле, славянскому братству и православию".