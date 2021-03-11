Госдеп США заявил, что намерен продолжать препятствовать достройке «СП–2»

Соединенные Штаты Америки продолжат прикладывать усилия к тому, чтобы не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток – 2», который должен напрямую связать Россию и Германию по дну Балтийского моря.

Соединенные Штаты Америки продолжат прикладывать усилия к тому, чтобы не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток – 2», который должен напрямую связать Россию и Германию по дну Балтийского моря.

С таким заявлением выступил глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс, отвечая на вопросы журналистов о том, почему новые антироссийские санкции, введенные ранее администрацией Джо Байдена, не затронули компании, задействованные в строительстве «Северного потока – 2».

По словам Прайса, в феврале Госдеп направил в Конгресс доклад о рестрикциях по отношению к участникам строительства газопровода. Следующий такой доклад ведомство подготовит к маю.

«Администрация США сфокусирована, и наши усилия остаются прежними, на том, чтобы предотвратить завершение [строительства] газопровода "Северный поток – 2". Президент США Джо Байден считает это плохой сделкой. Это плохая сделка, которая разделяет Европу», — заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США, слова которого приводит ТАСС.

Также Прайс отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен еще сможет обсудить данный вопрос с американскими законодателями, так как ценит контакты с Конгрессом и по теме «Северного потока – 2», и по другим вопросам, которым противостоит Америка.

Напомним, 6 марта координатор немецкого правительства по межобщественному сотрудничеству с РФ Йохан Заатхофф в очередной раз заявил, что газопровод «Северный поток – 2» имеет для Евросоюза большое значение и было бы безответственно оставить этот проект незавершенным.

Также сообщалось, что федеральное правительство Германии рассматривает четыре сценария развития событий, связанных с «Северным потоком – 2». Эти сценарии предполагают как продолжение строительства газопровода, несмотря на возможные санкции, так и временную заморозку проекта.

Немецкий политолог Александр Рар, комментируя ситуацию в беседе с газетой «Взгляд», заявил, что у властей Германии по «Северному потоку – 2» уже есть некий компромиссный вариант, учитывающий интересы И Берлина, и Киева и Вашингтона.