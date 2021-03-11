Мураев: экономику Украины уже не восстановить

Украинская экономика за последние годы откатилась лет на двадцать назад и сейчас уже ее не восстановить даже, если прекратить конфликт в Донбассе и восстановить разорванные связи с Россией.

Украинская экономика за последние годы откатилась лет на двадцать назад и сейчас уже ее не восстановить даже, если прекратить конфликт в Донбассе и восстановить разорванные связи с Россией.

С таким заявлением в эфире украинского телеканала «Наш» выступил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев, который уверен в том, что, даже если украинский ВВП начнет внезапно расти на 10% в год, то экономике страны до уровня 2013 года все равно придется восстанавливаться не менее десяти лет.

«За два года мы откинуты по экономическому состоянию где-то на двадцать лет назад. Если мы вычтем деньги, которые присылают наши заробитчане, которые включают в состав ВВП, то мы провалились в 2015 году вдвое, а сейчас, путем всевозможных приписок – в полтора раза, по отношению к 2013 году, который не был образцом», — заявил Мураев.

Даже, если Украина остановит войну и наладит отношения с Россией, это уже не поможет ей восстановить былое благополучие, так как экономику придется поднимать с нуля, считает экс-депутат. Тем более, что многие украинские политики до сих пор не понимают, каких рынков лишилась страна.

«Ведь рынок не терпит пустоты. У нас была огромная кооперация с бывшими странами СССР, в первую очередь с российским рынком, — объяснил Мураев. — Как вы думаете, мы востребованы еще с группой товаров, которые продавали с высокой добавочной стоимостью в 2013–14 годах? Нет, по всем позициям».

Какие-то украинские товары в России уже безвозвратно заменены в рамках политики импортозамещения, где-то их заменили альтернативные поставщики и с ними украинцам, если они захотят вернуть себе эту нишу, придется конкурировать и воевать.

Также Украина потеряла и специалистов, работавших в некоторых областях, и целые предприятия. Теперь, даже, если страна начнет восстанавливать свою промышленность и отменит двусторонние санкции с РФ, выяснится, что уже нет трудовых кадров – специалисты разъехались работать в Польшу, Венгрию, Италию. В одной только России работают три миллиона украинцев, которые там производят те товары, которые раньше были предметом торговли между странами.

«Ведь вырастить кадры – это десятилетия. Это сначала институт, потом практика, опыт, куча брака, который оплачивает работодатель. Но все это процентов на пятьдесят безвозвратно утрачено, и мы не вернём никогда», — заключил Евгений Мураев.

Напомним, ранее бывший украинский посол в США Валерий Чалый заявил, что Киеву следует подготовить окончательный и полный разрыв дипломатических отношений с Москвой. А для решения консульских российско-украинских вопросов Киеву, по мнению Чалого, нужно будет прибегнуть к помощи некой третьей страны, которая возьмет на себя роль посредника.