Fox News: Китай и США по-разному решают вопросы национального значения

Пока власти Китая ведут борьбу с феминизацией мальчиков и укрепляют военную мощь страны, президент США Джо Байден предлагает вооруженным силам страны новые прически и военную форму для беременных, чтобы сделать их более подходящими для женщин.

Пока власти Китая ведут борьбу с феминизацией мальчиков и укрепляют военную мощь страны, президент США Джо Байден предлагает вооруженным силам страны новые прически и военную форму для беременных, чтобы сделать их более подходящими для женщин.

Об этом заявил телеведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон, который уверен, что предложения президента Байдена превращают вооруженные силы США в пародию на армию и на ее основную задачу – одерживать победы в войнах.

Факты, по словам телеведущего, говорят сами за себя. Ровно год назад – в марте 2020 года – власти США и Китая заявили о том, что американский и китайский народ соответственно столкнулись с чрезвычайной ситуацией национального масштаба.

Главный инфекционист Америки Тони Фаучи заявил Конгрессу США, что, если американские предприятия возобновят прерванную из-за пандемии коронавируса работу, это может привести к неподдающимся контролю со стороны государства вспышкам заболеваемости COVID-19. Кроме того, Фаучи предупредил и о рисках, с которыми связаны попытки выйти на улицу.

В то же время в Китае речь шла совсем о другой чрезвычайной ситуации. Как заявил высокопоставленный советник правительства КНР, страна стоит перед лицом национального кризиса мужественности.

«Китайские мальчики, цитирую, «были испорчены домохозяйками и учителями женского пола» и вследствие этого становились, цитирую, «чувствительными, робкими и женоподобными», — рассказал телеведущий Fox News.

То есть, отмечает Такер Карлсон, в Китае озаботились тем, что их подрастающее поколение становится такими людьми, которые могли бы прислушаться к предупреждениям Тони Фаучи. По мнению китайских властей, если никак не противодействовать феминизации мальчиков, она со временем неизбежно приведет к тому, что под угрозой окажется «выживание и развитие китайской нации».

Для того, чтобы не допустить подобного развития событий, к январю 2021 гола в Китае были разработаны и начали действовать меры противодействия.

«Министерство образования КНР опубликовало объявление под заголовком: «Предложение по предотвращению феминизации мальчиков-подростков». Целью было, цитирую, «культивировать среди учащихся мужественность», — говорит Карлсон, отмечая, что ни один телеканал, кроме Fox News, не сообщал об этой инициативе китайского образовательного ведомства.

Также телеведущий напоминает, что, если в 2015 году флот Китая насчитывал 255 боевых кораблей, то в 2020 году он серьезно увеличился. В 2020 году китайский военный флот насчитывал уже более 360 кораблей, многие их которых по своей мощи превосходят все, чем обладают военно-морские силы США.

Чем же на это укрепление боевой мощи Китая отвечает Америка? Эту тему на днях в Белом доме затронул президент США Джо Байден, отмечает журналист.

По словам главы государства, американские вооруженные силы делают большие успехи в прямолинейной работе, направленной то, чтобы сделать армию более комфортной для женщин, и изменить те армейские привычки и традиции, которые заставляют женщин покидать ряды ВС.

«Разработка бронекостюмов, которые хорошо подходят женщинам. Пошив боевой униформы для женщин. Создание летной формы для беременных. Обновление требований к прическам. Что-то из этого потребует… знаете… приверженности миссии по реальному изменению культуры и привычек, заставляющих женщин уходить из вооруженных сил», — цитирует Карлсон выступление Байдена.

Таким образом Америка на усиление боевой мощи Китая, создание им самого большого и сильного флота в мире и курс Пекина на укрепление мужественности мальчиков отвечает новыми прическами и летной формой для беременных. За Америку в будущих войнах будут сражаться не просто женщины, а беременные женщины, подчеркивает телеведущий

«По словам Джо Байдена, ВС США надо стать женственнее. Что бы это ни значило, ведь мужчин и женщин больше не существует, — отмечает журналист в заключение. — Короче говоря, это вышло из-под контроля, а Пентагон идет у этого на поводу. Повторюсь: это пародия на вооруженные силы США и их основную задачу — побеждать в войнах».

Напомним, 10 марта издание Washington Examiner сообщило, что президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому для действующих военнослужащих американской армии и ветеранов ВС США операции по смене пола станут бесплатными, так как все расходы будут оплачиваться из бюджета страны.