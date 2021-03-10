Фонд защиты национальных ценностей изучает жизнь в Судане

Делегация Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) во главе с социологом Максимом Шугалеем расскажет о ситуации в Судане. Исследователь уже приехал в страну.

Делегация Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) во главе с социологом Максимом Шугалеем расскажет о ситуации в Судане. Исследователь уже приехал в страну.

Цели рабочей поездки в африканскую страну президент ФЗНЦ опубликовал в своем Telegram-канале. Шугалей пообещал предоставить подробный отчет о жизни людей в Судане к концу следующей недели, передает Федеральное агентство новостей.

Социолог заявил, что его команда полностью погрузилась в работу. Он рассказал о текущем положении дел в Судане и поделился своими мыслями на этот счет.

"Вы наверняка знаете, что страна пребывает в политическом и экономическом кризисе. Народ голодает и устал жить как на пороховой бочке. Усугубляет ситуацию западное вмешательство", — сообщил российский ученый.

Шугалей отметил, что несмотря на внутренние проблемы, Судан — это поразительная страна. По его словам, в этом африканском государстве русский человек может испытать "экзотический шок".