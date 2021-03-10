РЖД и "Синара" разрабатывает поезд со скоростью движения до 400 км/ч

Новый скоростной пассажирский поезд планирует разработать инжиниринговый центр РЖД и группы "Синара", располагающийся в научно-техническом центре (НТЦ) ТМК в Сколково.

Новый скоростной пассажирский поезд планирует разработать инжиниринговый центр РЖД и группы "Синара", располагающийся в научно-техническом центре (НТЦ) ТМК в Сколково.

Поезд будет развивать скорость до 400 км/ч, сообщил ТАСС председатель совета директоров ТМК, президент группы "Синара" Дмитрий Пумпянский. По его словам, инжиниринговый центр занимается разработками нового поезда для высокоскоростных магистралей.

Пумпянский отметил, что в мире существует всего два производителя, делающих поезда, которые могут развивать такую скорость. Он надеется, что российский поезд станет третьим в мире.

"Те разработки, которые мы сегодня с РЖД делаем — это все-таки будущее на 20-30 лет вперед. Нам без помощи академических знаний не обойтись", — отметил Пумпянский.

ТМК надеется, что НТЦ будет центром коллективного пользования в интересах металлургической отрасли и машиностроения.