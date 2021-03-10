Режиссер Меньшов выразил готовность баллотироваться в депутаты Госдумы

Советский и российский актер и режиссер Владимир Меньшов готов стать депутатом Госдумы по московскому партийному списку. Выборы должны состояться в 2021 году.

Советский и российский актер и режиссер Владимир Меньшов готов стать депутатом Госдумы по московскому партийному списку. Выборы должны состояться в 2021 году.

Звезда фильма "Елки последние" и создатель "Ширли-мырли" выразил желание баллотироваться в депутаты Госдумы. Владимира Меньшова при этом назвали человеком, которому никто не может отдавать приказы и пожелания.

"Это русская культура во плоти", – говорится в сообщении.

Владимир Меньшов является заслуженным лауреатом Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР им. Н. К. Крупской и премии Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за картину "Москва слезам не верит".