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21:41   10 Марта 2021
Политика

Украинский политолог Голобуцкий назвал неизбежной потерю Крыма

Украинский политолог Голобуцкий назвал неизбежной потерю Крыма

Украина рано или поздно все равно лишилась бы Крыма. Такое мнение высказал политолог Алексей Голобуцкий в эфире местного телевидения.

Политолог считает, что Украина так и не смогла сделать из себя единое государство. Это связано с тем, что разные группы населения видят дальнейшую судьбу страны по-разному.

"За все 25 лет мы ничего не сделали для того, чтобы появилась цель существования Украины", — пояснил Голобуцкий.

Украине следовало разделиться еще 30 лет назад, отметил политолог. Тогда одна часть страны могла бы развиваться в направлении Европы, а вторая уже была бы частью России.

"Крым никогда не был украинским, потому что украинская власть ничего для этого не сделала", — добавил эксперт.

Однако у Киева были шансы удержать полуостров. Для этого регион нужно было заселить жителями Западной Украины и крымскими татарами, заключил Голобуцкий.

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#россия #украина #крым

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