Украинский политолог Голобуцкий назвал неизбежной потерю Крыма

Украина рано или поздно все равно лишилась бы Крыма. Такое мнение высказал политолог Алексей Голобуцкий в эфире местного телевидения.

Украина рано или поздно все равно лишилась бы Крыма. Такое мнение высказал политолог Алексей Голобуцкий в эфире местного телевидения.

Политолог считает, что Украина так и не смогла сделать из себя единое государство. Это связано с тем, что разные группы населения видят дальнейшую судьбу страны по-разному.

"За все 25 лет мы ничего не сделали для того, чтобы появилась цель существования Украины", — пояснил Голобуцкий.

Украине следовало разделиться еще 30 лет назад, отметил политолог. Тогда одна часть страны могла бы развиваться в направлении Европы, а вторая уже была бы частью России.

"Крым никогда не был украинским, потому что украинская власть ничего для этого не сделала", — добавил эксперт.

Однако у Киева были шансы удержать полуостров. Для этого регион нужно было заселить жителями Западной Украины и крымскими татарами, заключил Голобуцкий.